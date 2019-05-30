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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Afganistan’da Askeri Okul Yakınında Patlama: 6 Ölü Haberi

- Afganistan’da Askeri Okul Yakınında Patlama: 6 Ölü Haberi

Patlama sonrası

( KABİL ) - Afganistan’da askeri okul yakınında patlama: 6 ölü KABİL

Hastane Askeri Eğitim Başkent Öğrenciler Saldırı 


- Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir askeri okulun girişinde meydana gelen intihar saldırısında en az 6 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kabil’de Mareşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesinin girişinde intihar saldırısı gerçekleşti. Patlamanın askeri eğitim gören öğrenciler okuldan çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi. Saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Okulda çocuğunun eğitim gördüğünü söyleyen bir kişi, patlamayı duyduktan sonra hemen olay yerine koştuğunu ve hastanede onlarca ölü ve yaralı bulunduğunu söyledi.

Okul müdürü Parisa Hazan ise, “Sınıfları kontrol ederken patlama oldu. Emniyet görevlilere haber verdim ve cesetleri topladılar. Bıktık artık ne zaman kadar böyle devam edecek. Masum çocuklar vahşet içindeler” dedi.
Kabil Emniyet Komutanlığı sözcüsü Ferdews Faramarz olayla ilgili yaptığı açıklamada, “6 kişi öldü ve 16 kişi yaralımız var. Ölenlerden 4’ü de emniyet görevlisiydi” diye konuştu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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