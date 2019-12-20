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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- Afganistan’da 6,1 büyüklüğünde deprem Haberi

- Afganistan’da 6,1 büyüklüğünde deprem Haberi

Pakistan'dan depreme dair görüntüler

Deprem Bild Gesi 

-Avizenin sallanması
-Sokağa çıkan insanlar
-Detay

( KABİL ) KABİL

meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Afganistan’da 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün Afganistan bölgesinden 83 kilometre uzakta bulunan Hindukuş dağlık bölgesi olduğu ve depremin saat 14.39’da meydana geldiği belirtildi. Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bilgisi verildi.
Depremin Hindistan’ın kuzey bölgesinde, Pakistan, Özbekistan ve Tacikistan’da da hissedildiği ifade edildi.
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