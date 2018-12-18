- Afganistan’da 24 Saat İçinde 55 Taliban Militanı Öldürüldü Haberi



- Afganistan'da son 24 saat içinde Taliban'a karşı gerçekleştirilen hava saldırılarında 55 militan öldürüldü. Afgan Ordusundan yapılan açıklamada, ülkedeki çeşitli bölgelerde Taliban sığınaklarına yönelik son 24 saatte gerçekleştirilen hava saldırılarında 55 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Paktia vilayetine bağlı Aryub Zazai ilçesinde bulunan Taliban sığınaklarına yönelik sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırısında 13 militan öldürüldü. Saldırılar Taliban militanlarına ait bir adet aracı ve bir yer altı sığınağını tahrip etti. Benzer şekilde, kuzeydeki Faryab vilayetinin Dawlat Abad ilçesindeki Taliban sığınağına karşı dün yapılan hava saldırılarında Taliban için önemli bir isim olan Mullah Rasoul da dahil olmak üzere 6 militan öldürüldü. Afganistan Ordusu Güney Bölge Sözcüsü Muhammed Sadık Eisa yaptığı açıklamada, Kandahar vilayetinin Miwand ilçesinde uçaklarla desteklenen Afgan güvenlik güçlerinin son 24 saatte 36 militanı öldürdüğünü bildirdi. Afgan hükümeti son zamanlarda hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Afgan güvenlik görevlilerine göre, özellikle gece operasyonları sırasındaki hava saldırıları hükümet karşıtı militanları etkisiz hale getirdi.

