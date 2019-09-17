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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin Katıldığı Mitingde İntihar Saldırısı - Kabil’de Patlama:3 Ölü

- Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin Katıldığı Mitingde İntihar Saldırısı - Kabil’de Patlama:3 Ölü

saldırı araç detayları

( KABİL ) - Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin katıldığı mitingde intihar saldırısı- Kabil’de patlama:3 ölü KABİL

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- Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde intihar saldırısı düzenlendiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kabil’de meydana gelen patlamada ise 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde intihar saldırısı düzenlendi.
Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar yaptığı açıklamada, motosikletli canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kabil’de patlama Öte yandan, Afganistan’ın başkenti Kabil’in Ahmed Şah Mesud kavşağında ve ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede patlama meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, silah seslerinin de duyulduğu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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