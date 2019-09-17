Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin katıldığı mitingde intihar saldırısı

- Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin katıldığı mitingde intihar saldırısı

Miting'ten görüntü

Seçim Mitingi Bild Saldırı Canlı Bomba 

-Olay yeri

( KABİL ) KABİL

- Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde intihar saldırısı düzenlendiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde intihar saldırısı düzenlendi.
Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar yaptığı açıklamada, motosikletli canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin durumunun iyi olduğu ifade edildi.
İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Ceset Parçalarını Topladılar!Ceset Parçalarını Topladılar!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı