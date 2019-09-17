- Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin katıldığı mitingde intihar saldırısı

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- Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde intihar saldırısı düzenlendiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde intihar saldırısı düzenlendi.

Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar yaptığı açıklamada, motosikletli canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

