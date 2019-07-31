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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Afganistan, Bağımsızlığının 100'üncü Yıl Dönümünü Kutlamaya Hazırlanıyor

- Afganistan, Bağımsızlığının 100'üncü Yıl Dönümünü Kutlamaya Hazırlanıyor

kabil ışıklandırılması

İngiltere Gesi Başkent Kabil Memur 

-detay

( KABİL ) - Afganistan, bağımsızlığının 100'üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor KABİL

- Afganistan'da halk bağımsızlığın 100'üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Terör sorununun sürdüğü Afganistan bugünlerde bağımsızlığının 100'üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü başta başkent Kabil olmak üzere çeşitli şehirlerde etkinliklerle kutlanacak. İngiltere'den 19 Ağustos 1919'da bağımsızlığını kazanan Afganistan’da kutlama hazırlıkları kapsamında başkent Kabil'de sokaklar ışıklandırıldı. Afganistan'a bağımsızlığını kazandıran Kral Emanullah Han'ın fotoğrafları meydanlara asıldı. Belediye memurları gece gündüz demeden 19 Ağustos için hazırlıklarını sürdürüyor.
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