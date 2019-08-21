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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Afganistan, bağımsızlığının 100’üncü yıl dönümünü kutladı

- Afganistan, bağımsızlığının 100’üncü yıl dönümünü kutladı

kutlamalardan görüntüler

( KABİL ) KABİL

Resmi Tören Bağımsızlık Günü Bağımsızlık İngilizler Saldırı 


- Afganistan’ın başkenti Kabil’de ülkenin bağımsızlığının 100’üncü yıl dönümü töreni kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Afganistan’ın bağımsızlığının 100’üncü yıl dönümü kutlamaları için başkent Kabil’de resmi tören düzenlendi.
Günlerdir hazırlığı süren kutlamalar kapsamında pek çok etkinlik gerçekleştirildi.
Ülkenin 1919'da yılında İngilizlere karşı verdikleri mücadeleye öncülük eden Emir Emanullah Han’ın isminin verildiği sarayın açılışı ile başlayan törene Cumhurbaşkanı Eşref Gani başta olmak üzere devlet erkanından pek çok önemli isim katıldı.
17 Ağustos ve sonrasında gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Gani, “Afganistan düşmanları bu töreni terör saldırıları sonucu erteletmeyi başardı ama barışın Afganistan’a gelmesini erteleyemeyecekler. Afganistan’ın pek çok kahramanı olmuştur. Düşmanlar her ne kadar Afgan kahramanlarını öldürseler de yeni kahramanlar doğacaktır” ifadelerini kullandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de 17 Ağustos gecesi bir düğün salonunda gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 80 kişi yaşamını yitirmiş 160’dan fazla kişi de yaralanmıştı. DEAŞ tarafından üstlenen saldırı sonrası bağımsızlık günü kutlamaları ertelenmişti.
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