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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Afgan uyruklu gencin bıçaklandığı o anlar kamerada

Afgan uyruklu gencin bıçaklandığı o anlar kamerada

Olay anı görüntüleri

Adli Kontrol Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

-Şüphelilerin adliyeye sevki

( İSTANBUL )- Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu genci öldüren zanlı tutuklandı İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afgan uyruklu şahsın bıçaklandığı o anlar ise güvenlik kamerasına kaydedildi. Olay, 15 Ağustos günü saat 18.15 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan Afgan uyruklu şahıslar arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Afgan uyruklu J.A. bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik kamerası incelemesinde bulunarak kimlik belirleme çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen Afgan uyruklu R.N. (25), S.K. (21) ve M.E.L. (22) isimli şüpheliler, olayın yaşandığı gün yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.N. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E.L. ve S.K. isimli şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (MB-
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