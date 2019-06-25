Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Afgan uyruklu çocuğun hayalini Batman Valiliği gerçekleştirdi - BATMAN

Afgan uyruklu çocuğun hayalini Batman Valiliği gerçekleştirdi - BATMAN

- Ali Rıza Musevi evde çalışırken görüntüleri - Ali Rıza Musevi'nin ailesiyle birlikte görüntüleri - Ali Rıza Musevi takdir belgesini göstermesi - Ali Rıza Musavi ile röportaj - Baba Mahmut Musavi ile röportajAfgan uyruklu çocuğun hayalini Batman Valiliği gerçekleştirdiBATMAN (AA) - Batman Valiliğince, Afganistan uyruklu öğrenciye hayalini kurduğu bilgisayar hediye edildi.Afganistan'dan 7 yıl önce ayrılan ve ailesiyle yerleştikleri Batman 'da bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Mahmut Musavi'nin (47) 3 çocuğundan en küçüğü olan Ali Rıza Musevi ilk ve ortaokulu başarıyla tamamladı.Ali Rıza'nın okulda hazırladığı geri dönüşüm projeleri öğretmenlerinin dikkatini çekti.Öğretmenlerinin Valiliğe yönlendirdiği Ali Rıza, projelerini anlatarak, projelerini geliştirmek için bilgisayar talebinde bulundu.Bilgisayar talebine kayıtsız kalmayan Batman Valiliği Musavi'ye bilgisayar ve bilgisayar masası hediye etti.Musavi yaptığı açıklamada, kendisine hediye edilen bilgisayar için Valiliğe teşekkür etti.Valiliğin projelerini değerlendirerek kendisine bilgisayar hediye ettiğini ifade eden Musavi, "Bu bilgisayar gelecekte yapacağım projeler için güzel oldu. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Hedefim bütün insanlığa yararı olacak geri dönüşüm projesi ve yazılım çıkarmak. Bu geri dönüşüm projemi web ortamında insanlığa faydalı olacak şekilde yayacağım." dedi.
Baba Mahmut Musavi de 3 çocuğunun olduğunu, çocuklarının okuduğunu ifade ederek, " Batman çok güzel, insanları çok iyi. Ben ve ailem çok mutluyuz. Batman Valiliğine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğü personeline hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Geri Dönüşüm Projesi Öğretmenler Öğretmen Geri Dönüşüm Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı