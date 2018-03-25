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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Afgan öğrencilerden ‘Afganistan - Türkiye Dostluk Gecesi’ İzle

Afgan öğrencilerden ‘Afganistan - Türkiye Dostluk Gecesi’ İzle

-Afgan Öğrenci Başkanı Atık Yolghoz konuşması

İsaf Sparta Medeniyetler Öğrenciler 

--KYK Isparta İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt konuşması
--Isparta KYK’da Afgan öğrencilerin gösteri ve etkinlikleri
--Yarışmalar, ikramlar ve genel detay görüntüleri

( ISPARTA ) ISPARTA

- Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Isparta İl Müdürlüğü bünyesinde barınan yabancı uyruklu öğrenciler, düzenledikleri gece ile Türk öğrenci arkadaşlarına ülkelerini ve kültürlerini tanıtarak, doyasıya eğlendiler. Dünyanın farklı ülkelerinden Isparta’ya gelen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 17 bin öğrenciyi bünyesinde barındıran KYK’ya bağlı yurtlarda kalan Afgan uyruklu öğrenciler, önceki akşam düzenledikleri programla kendi kültürlerini Türk arkadaşlarıyla paylaştılar. Düzenlenen programda çeşitli gösteriler ve Afgan müzikleri de yer aldı. Yabancı öğrenciler, Afgan müzikleriyle hem eğlendi hem de kültürlerini tanıttılar. Afgan öğrenci başkanı: “Nereye gidersek gidelim, bu dostluğu sürdüreceğiz” ‘Afganistan - Türkiye Dostluk Gecesi’nde konuşan Afgan Öğrenci Başkanı Atık Yolghoz, “Biliyorsunuz ki, Afganistan - Türkiye dostluğu 1920’li yıllara dayanmaktadır. Biz, Afganlı gençler olarak nereye gidersek gidelim, bu dostluğu sürdüreceğiz” dedi.
KYK İl Müdürü Kurt: “Dostluğumuzun geçmişi bin yıla dayanır” Etkinlikte konuşan KYK Isparta İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt ise, gönüllerdeki Afganistan sevgisinden bahsederek, “Afganistan ile bizim dostluğumuzun geçmişi bin yıla dayanır” diye konuştu.
KYK İl Müdürü Kurt konuşmasının devamında, “Afganistanlı kardeşlerimiz ülkelerinin kalkınıp gelişmesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması adına bu gün bizim aramızda. Onları misafir edip, eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz” İfadesinden bulundu. Etkinlik sonunda Afgan öğrenciler, Afgan pilavı ve yedi meyve ikramında bulundu.
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