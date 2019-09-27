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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- Afgan Öğrenci TEKNOFEST’te İkinci Oldu - Ülkesinde Coşkuyla Karşılandı İzle

- Afgan Öğrenci TEKNOFEST’te İkinci Oldu - Ülkesinde Coşkuyla Karşılandı İzle

karşılama

Teknoloji Amed Başkent Öğrenciler 

-detay

( KABİL ) - Afgan öğrenci TEKNOFEST’te ikinci oldu- Ülkesinde coşkuyla karşılandı KABİL

- Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsanlık Yararına Teknoloji" konusunda gerçekleştirilen "Afet Yönetimi" alanında "Afet Anında Mobil GSM Operatörü" projesi ile ikinci olan Hamed Moradi, Afganistan’ın başkenti Kabil’de coşkuyla karşılandı. Afganistan’ın başkenti Kabil’de ı Herat Erkek Lisesi 3. sınıf öğrencisi Hamed Moradi'nin geliştirdiği "Afet Anında Mobil GSM Operatörü" projesi İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ikinci oldu. Afganistan’a gelen Moradi, öğrencileri, hocaları tarafından coşkuyla karşılanarak bir tören düzenlendi.

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