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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afgan mültecilerin Türkiye'ye göçünde İran'ın rolü - TAHRAN

Afgan mültecilerin Türkiye'ye göçünde İran'ın rolü - TAHRAN

- Toplantıdan detaylar - İran İçişleri Bakanlığı Göçmen İşleri Genel Müdürü Ahmed Muhammedifer'in konuşması - UNHCR Kıdemli Bölge Sorumlusu Irina Korenyak'ın konuşması TAHRAN (AA) - İran İçişleri Bakanlığı Göçmen İşleri Genel Müdürü Ahmed Muhammedifer, sınırdan Türkiye tarafına son 3 ayda geçmeye çalışan 9 bin Afgan göçmenin İran emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını iddia etti. Tahran Üniversitesi'nde Dünya Göçmen Günü münasebetiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Muhammedifer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçmenlerin İran sınırından kolaylıkla Türkiye tarafına geçmeleriyle ilgili soruyu "Son 3 ayda İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 9 bin göçmen İran emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı." şeklinde cevapladı.Türkiye'yle İran arasında sınır koruma anlaşmasının olduğunu hatırlatan Muhammedifer, "Eğer bizim önlemlerimiz olmasaydı Türkiye'de göçmen sorunu daha fazla olurdu." ifadelerini kullandı.Son bir yıl içinde on binlerce Afgan'ın ülkelerinde devam eden güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle yasa dışı yollarla İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı belirtiliyor.

İran Muhabir Basın Toplantısı Toplantı 

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