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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Afgan kadın evinde ölü bulundu - NİĞDE

Afgan kadın evinde ölü bulundu - NİĞDE

- Afgan kadın evinde ölü bulundu - Polisin olay yerini şeritle kapatması - Olay yeri inceleme ekiplerinin eve girmesi - Cesedin cenaze aracına koyulmasıAfgan kadın evinde ölü bulunduNİĞDE (AA) - Niğde 'de Afgan bir kadın evinde ölü bulundu.Merkez Şahinali Mahallesi Aşağı Yağdan Sokak'taki bir apartman dairesinden kötü kokudan rahatsız olan komşuları durumu polise bildirdi.Eve giren ekipler, Afganistan uyruklu Maryam Hussaını'nın (41) cansız bedeniyle karşılaştı.İlk incelemede vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanmayan Maryam Hussaını'nın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Hussaını'nın cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, yaklaşık bir haftadır eve uğramadığı öğrenilen Hussaını'nın eşine ulaşmaya çalışıyor.

Polis Cenaze Bild Cenaze Aracı 

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