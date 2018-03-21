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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Afgan Halkı Nevruz’u Buzkaşi İle Kutluyor

- Afgan Halkı Nevruz’u Buzkaşi İle Kutluyor

Buzkaşi oyunundan görüntüler

( KABİL ) - Afgan halkı Nevruz’u Buzkaşi ile kutluyor KABİL

Yarış Savaşçı Irak Panda 


- Afgan halkı Türk dünyasının önemli günlerinden Nevruz’u Mezar-ı Şerif şehrinde Buzkaşi oynayarak kutluyor. Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz, Afganistan’ın Mezar-ı Şerif şehrinde Afganistan’ın milli sporu olarak da bilinen Buzkaşi oyunu oynanarak kutlanıyor. Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde yoğun ilgi görerek oynanan Buzkaşi oyunu, atlı oyuncuların katılımıyla gerçekleşiyor. Özbek, Tacik ve Türkmenler tarafından yoğun ilgi gören oyun, adını ‘buz’ (buzağı) ve ‘kaçırmak’ kelimelerinden alıyor. Günümüzde Afganistan'ın milli sporu olarak da bilinen Buzkaşi, özellikle Orta Asya’da pek çok bölgede eskiden beri oynanan bir oyun. Buzkaşi, Afganistan’nın kuzey kesimlerinde Nevruz bayramları, kurtuluş günleri ve nadiren cuma günleri oynanıyor. Eskiden göçebe savaşçılarının oynadığı Buzkaşi, bireysel ya da takım halinde oynanabiliyor. Buzkaşi oyuncularına yerel dilde ‘Chapandaz’ deniyor. Buzkaşi oyununun amacı, oyuncunun, kafası kesilmiş ve iç organları boşaltılarak dikilmiş bir oğlak veya buzağıyı, at üstünde taşıyarak belirli bir mesafeyi tamamlamasıdır. Oyun sırasında düzlüğün ortasına dikilmiş bayrağın etrafında belli sayıda tur atılır. Hedeflenen noktaya buzağıyı bırakarak oyunun sonuna gelinir. Buzağı taşıyan atlıyla beraber diğer oyuncular da buzağıyı kapmak için yarışır.
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