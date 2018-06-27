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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Afgan General’den Erdoğan’a kutlama

- Afgan General’den Erdoğan’a kutlama

Afgan generalin kutlama mesajı

( KABİL ) KABİL

General Bild İslam 


- Afganistan Diriliş ve Cihad Partisi Genel Başkanı General Mohammad Jurat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı. Türkiye’de seçmen 24 Haziran’da sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı ve 27’in Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullanmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimden zaferle çıkmasının ardından dünyanın faklı ülkelerinden ve dünya liderlerinden de tebrik mesajları gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Afganistan Diriliş ve Cihad Partisi Genel Başkanı General Mohammad Jurat , seçimler dolayısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebriklerini iletti. Açıklamasında , seçimi büyük farkla Kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasının tüm İslam aleminde sevinçle karşılandığını ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi. Jurat Afganistan’ın haklının her zaman yanında olduğunu ve büyük İslam lideri olarak Afganistan’ın her zaman yanında olmasını istediğini bildirdi.
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