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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Afgan Çoban ayı saldırısına uğradı - BİNGÖL

Afgan Çoban ayı saldırısına uğradı - BİNGÖL

- Bingöl Devlet Hastanesi Acil Girişi - Ayı saldırısına uğrayan Afganistan uyruklu Zıya Ubeydullah ile röportaj - Ubeydullah'ın tekerlekli sandalye ile taşınması Afgan Çoban ayı çoban ayı saldırısına uğradı - Karlıova ilçesinde Afganistan uyruklu çoban Zıya Ubeydullah, ayı saldırısı sonucu yaralandıBİNGÖL (AA) - Bingöl ’ün Karlıova ilçesinde ayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde hayvan otlatan Afganistan uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), ayının saldırısına uğradı. Bir süre ayı ile boğuşan Ubeydullah, daha sonra kaçmayı başardı.Yaralanan Ubeydullah, Bingöl - Erzurum kara yolunda bir otomobile binerek Karlıova Devlet Hastanesine geldi.Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen Ubeydullah, tedavi altına alındı.Bir tepede ayının aniden kendisine saldırdığını söyleyen Ubeydullah, "Su içmeye gitmiştim aniden karşıma çıkan ayı, bana saldırdı. Bacağımdan yaralandım ve o esnada kaçmayı başardım. Bacağımdan kan akıyordu. Kara yolunda bir araç beni alarak hastaneye getirdi." dedi.

İlk Müdahale Ayı Saldırısı Hastane Saldırı Tekerlekli Sandalye 

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