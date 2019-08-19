Afgan cinayeti sonrasında Sakarya’dan 73 Afgan sınır dışı edildi

-Afganların çıkarılması

-Otobüslere bindirilmesi



( SAKARYA )- Sakarya’da Afgan operasyonu: 73 Afgan uyruklu erkek şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi SAKARYA



- Sakarya’da geçtiğimiz günlerde Taraklı ilçesinde işlenen Afgan cinayeti sonrası yabancı şahıslara yönelik uygulamaları artıran Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce il genelinde 73 Afganistan uyruklu erkek şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Sakarya’nın Taraklı ilçesinde 3 gün önce Afgan uyruklu Zamer Zazai, diğer Afgan uyruklu arkadaşları F.A. ile F.M. tarafından boğazı kesilerek dere kenarına atılmıştı. 2 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak tutuklandı. Yaşanan olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerce mevcut güven ve huzur ortamının devamına yönelik il genelinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde; 73 Afganistan uyruklu erkek şahıs yakalandı. Ülkeye yasal olmayan yollardan giren ve oturma izinleri olmayan 73 Afgan uyruklu erkek şahısların bir kısmı işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde ki işlemleri tamamlanan 73 şahıs, Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından ise Kırıkkale’de bulunan Geri Gönderme Merkezine sevk edilecekleri öğrenilen 73 Afgan’ın daha sonrasında sınır dışı edilecek.

