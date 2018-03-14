'Affan bebek gülsün diye' resim sergisi - TOKAT

: - Kongre ve Kültür merkezi görüntüsü - Resim sergisinin açılışı - Sergide bulunan resimler - Özel Okul Müdürü Volkan Selçuk ile röpor - Resim sergisinden detay görüntüler"Affan bebek gülsün diye" resim sergisiTOKAT (AA) - Erbaa ilçesinde özel bir okul tarafından geliri lösemi hastası 2 yaşındaki Affan Yüksel'e bağışlanmak üzere resim sergisi açıldı.Erbaa Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen resim sergisinin açılışına Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Okulun müdürü Volkan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü resim sergisi açtıklarını söyledi.
Resim sergisinin bu sene Affan bebek için olacağını belirten Selçuk, "Affan bebek hep gülsün diye isimli resim sergisini açmaya karar verdik. Rahatsızlığı sebebi ile bir süredir tedavi gören Affan bebek için tedavi masraflarına katkı sağlayacağız. Sergide yaklaşık iki yüze yakın eser var. İİlkokul ve lise öğrenci grubumuz bu çalışmanın içerisinde yer aldı. Bu sergimizi 3 yıldır yapıyoruz. Yaptığımız her yıl bir kişiye adıyor ve gelirini ona bağışlıyoruz. Geçen yıl şehit Ali Sezai Yalçın'a bu yılda Affan bebek için bir çalışmamız oldu." diye konuştu. Affan bebek için açılan sergisinin 3 gün boyunca açık kalacağı öğrenildi.