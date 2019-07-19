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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
AFAD, Tokat'ta görücüye çıktı

AFAD, Tokat'ta görücüye çıktı

AFAD'ın açtığı fotoğraf sergisini ve tanıtıma çıkardığı araç ve gereçlerin gezilmesi detayları

Deprem Teknoloji Radyoaktif Fotoğraf Sergisi Tatbikat 

-Düzenlenen mini tatbikatlardan detaylar
-Tokat Valisi Dr Ozan Balcı Röportajı

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta AFAD çalışanları deprem, sel, radyoaktif sızıntı, arama-kurtarma ve kaza sonrası kurtarma çalışmalarında kullandıkları araç-gereçler ve yaptıkları çalışmalardan alınan fotoğrafları düzenlediği sergide görücüye çıkardı. İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının afetlere hazırlık yılı ilan edilmesi sebebiyle Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığına bağlı olarak Tokat'ta faaliyet gösteren ekipler Cumhuriyet Meydanında etkinlik düzenledi.
Önceden gerçekleştirilen operasyonların fotoğrafları ile birlikte deprem, sel, radyoaktif sızıntı, arama-kurtarma ve kaza sonrası kurtarma çalışmalarında kullanılan araç gereçlerin sergilendiği etkinlik, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı tarafından da ziyaret edildi. Etkinlikte araca sıkışan bir vatandaşın kurtarılma anı, halatla tırmanma ve kontrollü inme ile radyoaktif sızıntıya müdahale edilme gibi mini tatbikatlarda düzenlendi.
AFAD Yönetiminden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "Bizim en önemli görevlerimizden birisi halkımızın can ve mal emniyetini korumak. AFAD'ın da varlık sebebi bu. Olağanüstü hallerde, başta deprem olmak üzere heyelan, trafik kazaları, suda boğulma, kaybolma olaylarında her zaman vatandaşımızın yanında. Onların hayatını kolaylaştıran zor günlerde el uzatan bir kurum. İstedik ki bugün, devletimizin, AFAD kurumunun sahip olduğu teknolojik aletleri, bilgi birikimini, insan gücünü tanıtalım. Deprem Kuşağında biliyorsunuz Tokat, bu çok önemli. Halkımızda bir duyarlılık meydana getirmemiz lazım. Hazırlıklı olmamız lazım. Biz bu konuda hazırlıklarımıza devam ediyoruz, tatbikatlar yapıyoruz kurum olarak. İnşallah bütün okullarda da bunu yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

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