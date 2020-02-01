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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
AFAD’tan Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsü

AFAD’tan Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsü

AFAD PAYLAŞIMI

( ANKARA ) ANKARA

Artçı Deprem Deprem 3 Boyutlu Görüntü 


- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü paylaştı. AFAD, 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı. 24-31 Ocak 2020 tarihleri arasında kaydedilen verilerin paylaşıldığı görüntülere, “Avrupa'nın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olan AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz tarafından ölçülen 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsü” notu düşüldü.
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