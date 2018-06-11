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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AFAD Suriyeli yetimlere iftar verdi - AZEZ

AFAD Suriyeli yetimlere iftar verdi - AZEZ

- Çobanbey beldesindeki kamptan detaylar - AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun Suriyeli sivillerin dertlerini dinlemesi - AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun çocuklar ile oynaması - Kampta kurulan oyun parkından detaylar - Çocuklara verilen hediyelerden detaylar - İftar yemeğinden detaylkar AZEZ (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Fırat Kalkanı bölgesindeki Çobanbey beldesinde Suriyeli yetimlere iftar verdi.AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, beraberindeki heyetle Fırat Kalkanı bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla Suriyeli yetimler için düzenlenen iftara katıldı.
İftarda çocuklara kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar dağıtıldı.Çocuklar, şişme oyun parkı ve Türkiye'den gelen palyaçolarla gönüllerince eğlendi.AFAD yetkilileri, iftar öncesi, Türk Kızılayı ile Türkiye sınırındaki Azez ilçesine bağlı Soran beldesindeki el Bil kampında yaşayan Doğu Gutalı mültecilere de erzak yardımına katıldı.

Mülteci Şişme Oyun Parkı Sivil Toplum Gesi Bakanlık 

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