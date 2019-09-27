Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

Sınıf hocası Gülten Yazıcı deprem çantasında bulunması gerekenleri öğrencilere anlatması

Deprem Afet Bilinci Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-AFAD planlama ve iyileştirme şubesinde çalışan Serpil Doğu'nun açıklaması
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan İl Afet ve Acil Durum ekipleri tarafından okullarda deprem çantasının önemi anlatıldı.İçişleri Bakanlığı ile AFAD tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan 'Afetlere Hazırlık Yılı' projesi kapsamında AFAD tarafından Ardahan'daki okullarda afet çantasının önemi vurgulanarak, afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.Ardahan 23 Şubat İlkokulu 4-B sınıfında verilen eğitim sonrası konuşan Ardahan AFAD planlama ve iyileştirme şubesi görevlisi Serpil Doğu, altın saatler olarak ifade edilen, olaydan sonraki ilk 72 saatin, afetzedelerin yaşamlarını sürdürebilmesi için oldukça kritik bir öneme sahip olduğu vurgulayarak, ''Afet ve öğretmenlerimiz aracılığıyla AFAD ve acil durum çantasının nerelerde kullanıldığını, ne işe yaradığını öğrencilerimiz ile beraber öğrenmiş olduk. Deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrası neler yapılabileceği, bu çantalara neler konulacağı ve bu çantanın ne işe yarayacağını öğrencilerimize öğretmiş olduk" dedi.
Doğu, afet çantasını hazırlarken dikkat edilecek konuları ise şu şekilde sıraladı:''Her aile ortak bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlayabileceği gibi, her bir birey için ayrı çantalar da hazırlayabilir. Özellikle çocuklu ailelerde, çocukların çanta hazırlama süreçlerine dâhil edilmesi, küçük yaşta afet bilinci kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve araçlarda da bulundurulmalıdır. Ayrıca okullar ve sınıflarda da öğretmen eşliğinde Afet ve Acil Durum Çantası hazırlanması ve kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması da afetlere hazır toplum olma yolunda atılacak önemli bir adımdır."
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı