AFAD müdürü uyardı, mahalle dev kaya parçaları altında kaldı

-Mahallenin kaya parçalarına bakıp olayı anlatması.

-Detay çekimler. AFAD müdürünün açıklaması.

-Vatandaşlardan Murat Abacı'nın anlatması.

-Yeni konutların dışı ve içinden görüntü.

-15 gün önce taşınan kadınla röportaj.



( AMASYA )- Amasya’da oda büyüklüğündeki kaya parçaları AFAD’ın 5 ay önce boşalttığı evlerin üzerine düştü AMASYA



- Amasya’da dağdan kopan kaya parçalarının oluşturduğu riskten dolayı 5 ay önce AFAD tarafından boşaltılan mahallede dün gece büyük çaplı heyelan meydana geldi. Son ailenin 15 gün önce evini boşalttığı mahalle sakinlerinin taşınmalarında AFAD İl Müdürünün ‘Mahalleyi boşaltıp. Yeni konutlarınıza taşının’ uyarısı etkili oldu. Mahallenin karşı yakasında yaşayan Hesna Gülsüm Kocatepe dev kaya parçalarının düştüğü anlarda yaşadıklarını korkuyla anlattı. ‘AFAD müdürü taşınmamız için çok zorladı’ Amasya merkez Dere Mahallesi Zincirli Sokakta aşırı yağışlardan dolayı sık sık yaşanan taş düşmeleri sonrası mahalle sakinleri 5 ay önce AFAD’ın Şeyhcui Mahallesinde yaptırdığı konutlara taşındı. 30 yıl oturduğu mahallede 4 defa heyelan tehlikesi atlattıklarını ve evlerinin yıkıldığını anlatan Murat Abacı, “Devletimizden, AFAD’dan Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular. AFAD müdürü taşınmamız için çok zorladı. Çok yardımcı oldu. Hala taşınmayanlar vardı. En son 15 gün önce onlarda çıktılar. Taşınmasalar çok büyük sıkıntı olacaktı” dedi.

‘Sık sık uyarmıştım’ Büyük çaptaki heyelanın bildirilmesinin ardından Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ve polisin önlem aldığı alana gelip telefonla görüşüp bilgilendirdiği Vali Dr. Osman Varol’dan talimatlar alan Afet ve Acil Durum İl Müdürü (AFAD) Sinan Bulut da, “Biz burada yaşayan 84 hak sahibi için konut yaptık. Zaten şu anda bir can ve mal kaybının olmamasının sebebi buraları boşaltıp vatandaşlarımızı afet konutlarına taşımamız oldu. Ben vatandaşlarımızı ‘Mahalleyi boşaltın. Konutlarınıza taşının’ diye sık sık uyarmıştım” şeklinde konuştu.

‘Taşınmasaydık taşların altında kalacaktık’ Kaya parçalarının altında kalan evlerinden 15 gün önce çıkıp yeni konutlara taşındıklarına değinen Gülistan Yılmaz da, “Taşınmasaydık bir ev büyüklüğündeki koca koca taşların altında kalacaktık. Allah bin kere razı olsun” şeklinde konuştu.

(MÇ-)

