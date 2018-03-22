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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
AFAD Müdürü Ömer Kıratlı: 'Gece geç saatte üzücü bir trafik kazası yaşadık. Bu kazada bir şehidimiz bir yaralımız, bir de kayıp polisimiz var'

AFAD Müdürü Ömer Kıratlı: 'Gece geç saatte üzücü bir trafik kazası yaşadık. Bu kazada bir şehidimiz bir yaralımız, bir de kayıp polisimiz var'

helikopterin görüntüsü

Şehit Trafik Kazası Polis Memuru Memur Helikopter 

-arama çalışmaları
-AFAD müdürünün açıklaması
-detaylar

( TRABZON ) AFAD Müdürü Ömer Kıratlı: "Gece geç saatte üzücü bir trafik kazası yaşadık. Bu kazada bir şehidimiz, bir yaralımız, bir de kayıp polisimiz var"- Arama çalışmaları karadan ve havadan sürüyor TRABZON

- Trabzon’un Maçka ilçesinde görev ifası sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu kaybolan polis memurunu arama çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sıralarında meydana gelen kazada, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 3 polis memuru görevlerini ifa ederken içerisinde bulunduğu polis otosu kontrolden çıkarak Çatak köprüsü üzerinden dereye uçtu. Kazada Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtulmuş, Mehmet Ayan ise derede kaybolmuştu. Mehmet Ayan’ı derede arama çalışmaları dalgıçlar tarafından sürerken, helikopter de bölgeyi tarayarak arama çalışmalarına iştirak ediyor. AFAD Müdürü Ömer Kıratlı, arama çalışmalarının dereden, denize kadar olan yaklaşık 25 kilometrelik alanda sürdürüldüğünü belirterek “Gece geç saatte üzücü bir trafik kazası yaşadık. Bu kazada bir şehidimiz bir yaralımız, bir de kayıp polisimiz var. Arama çalışmaları yaklaşık 200 kişilik ekiple sürüyor. Çalışmalara AFAD, UMKE, Deniz Polisi, İtfaiye, Sahil Güvenlik ve gönüllerimiz yoğun bir şekilde katılarak sürdürüyoruz. İnşallah kısa zamanda sonuç alırız. Çatak bölgesinde denize kadar yaklaşık 25 kilometrelik kısım taranacak” dedi.

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