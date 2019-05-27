AFAD kayıp balıkçıyı aramaya devam ediyor



- Sinop açıklarında 21 Mayıs Salı günü kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Sinop'un Kumkapı sahili açıklarında kaybolan Suat Öztuğrul'un (48) bulunması için Kumkapı sahilinde başlatılan arama çalışmaları AFAD ekiplerince sürdürülüyor. Öztuğrul'un "Suat" isimli teknesiyle birlikte sabah erken saatlerde balık tutmak için denize açıldığı ve teknesinin sahil güvenlik ekiplerince bulunarak limana çekildiği öğrenilmişti.

