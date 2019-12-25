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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - İDLİB

AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - İDLİB

- İdlib kentinde yardıma muhtaç ailelere yardımların görüntüleriAFAD, İdlib 'de insani yardımlara devam ediyorANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Twitter hesabından Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillerin yaşadığı zor koşullara ilişkin video paylaştı." İdlib 'te rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillere yönelik insani yardımlarımız devam ediyor." başlığıyla paylaşılan videoda, zor koşullarda yaşamını sürdüren Suriyelilere, AFAD tarafından insani yardımların yapıldığının görüntülerine yer veriliyor.Görüntülerde ayrıca AFAD personelince çadır kurulması, battaniye ve gıda kolisinin dağıtılması da yer alıyor.

İdlib Rejim İnsani Yardım Saldırı 

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