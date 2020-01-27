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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
AFAD hasarlı köyevlerine zorlu koşullarda ulaşmaya devam ediyor

AFAD hasarlı köyevlerine zorlu koşullarda ulaşmaya devam ediyor

AFAD ekiplerinin traktörle hasarlı evlere ulaşma anlarından detaylar

Depremzede Deprem Gesi 

-AFAD Görevlisinin hasarlı köyevinden aldığı görüntüler
-Depremzede Menekşe Teyze'den detaylar ve duası

( MALATYA ) - MALATYA

- Elazığ merkezli 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında Malatya bölgesinde görevlendirilen Tokat AFAD ekibi, hasar gören köyevlerine tek tek ulaşarak depremzedelere çadır kurma işlemlerine devam ediyor. Ülkemizin doğusunda meydana gelen Elazığ Merkezli 6.8 şiddetindeki depremde hasar alan illerin başında gelen Malatya’da AFAD ekipleri hasar gören köy evlerine ulaşmaya devam ediyor. Depremden hemen sonra Tokat’tan yola çıkan AFAD ekipleri Malatya’da evleri hasar görmüş depremzedelere ulaşmakla görevlendirildi. Ekipler Pütürge ilçesine bağlı Bayır Köyüne gelen ihbarı değerlendirmek için giden ekipler, köyde evi depremde hasar almış Menekşe Teyze’nin bahçesine AFAD çadırı kurarak riskli yapının içerisinden acil kullanabileceği eşyaların da çadıra yerleştirilmesine yardım etti. (DEE-SD-
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