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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
AFAD, deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı

AFAD, deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı

hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Bebek Deprem 


- AFAD, İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşları bilgilendirmek ve deprem sonrası ne yapılması gerekenleri içeren bilgilendirici video paylaştı. İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD vatandaşları bilgilendirici bir video yayınladı. Videoda deprem sonrasında nelerin yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirmeler yer aldı. O bilgiler arasında, “Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin, Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün. Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin. Deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın” uyarıları yer aldı.
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