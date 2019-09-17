Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
AFAD'dan yüzük operasyonu İzle

AFAD'dan yüzük operasyonu İzle

-Amatör kamera-

Parmak Hastane Efes Kamera Genç Kadın 

-AFAD'ın yüzüğü kesmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti.Edinilen bilgiye göre, olay, şehir merkezinde yaşandı. Bir süre önce parmağına yüzük takan genç kadının bir süre sonra parmağı şişti. Şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayan talihsiz kadın başarılı olamayınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ancak burada da yüzük çıkartılamayınca AFAD ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede hastaneye gelen ekipler şişen parmaktaki yüzüğü keserek çıkarttı. Başarılı bir operasyonla yüzüğü parmağından çıkartılan kadın rahat bir nefes aldı. Genç kadın ve AFAD ekipleri yüzüğün çıkartılmasının ardından hastaneden ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı