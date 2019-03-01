AFAD'dan Tunceli'de öğrencilere temel afet eğitimi
- Öğrencilerin türkü söylemesi - AFAD eğitmenlerinin ders vermesi - Öğrencilerin AFAD deprem simülasyon tırına binmesi - Öğrencilerin kayak yapıp, çeşitli oyunlar oynaması - Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan ile röportaj - Öğrenci Yiğit Alpgöç ile röportaj - Detaylar - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı koordinesinde öğrencilere temel afet bilinci konusunda eğitim verildi - Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan: - "Bu çocuklardan gelecekte bizim öğretmenlerimiz, doktorlarımız, mühendislerimiz ve yöneticilerimiz çıkacak. Kalplerine dokunup geleceğe dair güzel şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz" - Öğrenci Yiğit Alpgöç: - "Bizleri deprem hakkında bilgilendirdiler. Bunun dışında farklı eğlenceler de yaptık. Voleybol oynadık. Halat çekme yarışı yaptık"TUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde, AFAD tarafından düzenlenen Deprem Haftası eğitimi programına katılan öğrenciler, hem eğlendi hem de afetler konusunda eğitim aldı.Ovacık Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, AFAD eğitmenlerince öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra simülasyonda yapılan canlandırmalarla afetlerin oluşumu, nedenleri ve oluşturabileceği felaketler uygulamalı olarak anlatıldı.Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı eğitimler kapsamında çocuklar ilk olarak 6 kişilik gruplar halinde AFAD deprem simülasyon tırında yapılan canlandırmayla deprem anında korunma yöntemleri hakkında bilgilendirildi. Daha sonra ev ortamı şeklinde düzenlenmiş olan afet ve acil durum simülasyonunda canlandırma yapılarak, öğrencilere deprem sırasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.Eğitimlerin ardından kayak merkezinde öğrencilere yönelik oyun şenliği düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, öğrenciler kar üzerinde halat çekme, leğenle kayma, çuval ve kızak yarışları yaparak gönüllerince eğlendi. Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılından beri kentte görev yaptıklarını söyledi.
Deprem Haftası dolayısıyla Ovacık ilçesine geldiklerini belirten Erdoğan, "Ovacık'taki tüm okullarımızda afetlere yönelik temel eğitimlerimizi tamamladık. Buradaki amacımız çocuklarımızı Ovacık Kayak Merkezi'ne getirip kalplerine dokunmak oldu. Bu sayede onlara faklı bir deprem haftası yaşattık." dedi. - "Çocuklar bizim geleceğimiz"AFAD olarak çocukların mutluluğuna ortak olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:"Kayak, iple çekme, hentbol gibi etkinlikler yaptık. Ayrıca deprem simülasyon tırımızı da getirdik. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocuklardan gelecekte bizim öğretmenlerimiz, doktorlarımız, mühendislerimiz ve yöneticilerimiz çıkacak. Kalplerine dokunup geleceğe dair güzel şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Onlarında severek yapmasını sağlamaya çalışıyoruz."Etkinliğe katılan öğrencilerden Yiğit Alpgöç de tüm okul olarak AFAD tarafından düzenlenen eğitime katıldıklarını belirterek, "Bizleri deprem hakkında bilgilendirdiler. Bunun dışında farklı eğlenceler de yaptık. Voleybol oynadık. Halat çekme yarışı yaptık. Kızak ve leğenlerle kaydık. Çok keyifliydi. Arkadaşlarımla birlikte çok eğlendim." diye konuştu. Öğrenci Sidar Yılmaz ise AFAD tarafından düzenlenen etkinlikte çok eğlendiğini söyledi.
Kayak merkezindeki etkinliğe, İlçe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Ovacık Cumhuriyet Savcısı Bahadır Topçugil, İlçe Emniyet Amiri Ergün Eroğlu, kurum amirleri ve öğrencileriyle birlikte öğretmenler katıldı.
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