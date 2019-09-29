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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
AFAD’dan Taksim’de deprem çantası farkındalığı Haberi

AFAD’dan Taksim’de deprem çantası farkındalığı Haberi

Uygulamadan görüntüler

Deprem Farkındalık Harekete Geç 

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( İSTANBUL )- AFAD ekipleri, Taksim’de vatandaşlara deprem çantasının önemini anlattı İSTANBUL

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) ekipleri, Taksim Meydanı’nda depreme ve deprem çantasına dikkat çekmek için farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
Son günlerde art arda yaşanan depremler sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) vatandaşlarda deprem farkındalığı oluşturmak için harekete geçti. Özellikle deprem sonrası hayatta kalmaya yönelik en önemli gereçlerden biri olan deprem çantası konusunda bilinçlendirme yapmak için ekipler Taksim Meydanı’na çıktı. Sırtlarında büyük bir deprem çantasıyla vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı. AFAD ekibi, deprem çantası hakkında vatandaşları bilgilendirerek içerisinde neler olması gerektiğini anlattı. Vatandaşlar, AFAD çalışanlarına büyük ilgi gösterdi. AFAD yaptığı farkındalık çalışmasını da havadan görüntülendi. "Depremde farkındalık oluşturmak için, deprem çantasını tanıtıyoruz" “Depremde farkındalık oluşturmak için, deprem çantasını tanıtıyoruz” diyen AFAD çalışanı, “ Depremde farkındalık oluşturmak için, deprem çantasını tanıtıyoruz. Bu çanta görsellik için bu kadar büyük. Bu kadar büyük olmayacak. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar malzemenin olması lazım içinde. Bu çantaları evimizin çıkışa en yakın yerinde, deprem sonrasında ulaşabileceğimiz bir yerde bulundurulması lazım “ ifadelerini kullandı. "Deprem çantası uygulaması çok güzel" Kızıyla beraber deprem çantası konusunda bilgi alan bir vatandaş, “ Son günlerde yaşanan depremler üzerine bu uygulama çok güzel. Biz de İstanbullular olarak bilinçliyiz zaten. Kızım da deprem çantası deyince aklına gelen ilk elbiseleri oldu. Uygulamayı görmüşken bizde içinde neler var yararlanalım istedik “ dedi.

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