AFAD’dan nefes kesen yangın tatbikatı Haberi

-İtfaiye ekipleri müdahale ederken

-Mahsur kalanların yakınları sinir krizi geçirirken

-AFAD ekipleri binaya makaralı halat ile tırmanırken

-Paşa isimli köpek yaralı kişi ararken

-Yaralılar 4. kattan halat ile indirilirken

-Çevredeki vatandaşlar

-Enkaz altındaki ceset

-Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı röportaj

-İl AFAD Müdürü röportaj



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de 5 ilin ortaklaşa olarak düzenlediği deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti. AFAD’ın gerçekleştirdiği tatbikatta; Keskin merkez üssü 6.0 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında 4 katlı binada çıkan yangında arama-kurtarma çalışmaları gerçeği aratmadı. Kırıkkale İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) “Bölgesel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı” kapsamında Kırıkkale merkezli Ankara, Çankırı, Bolu ve Eskişehir ekiplerinin katılımıyla 23 araç ve 180 personelle 10 farklı noktada saha tatbikatı yapıldı. Büyükşehir parkında düzenlenen senaryo gereği tatbikatta; Keskin merkez üssü 6.0 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında 4 katlı binada yangın çıktı. O sırada mahsur kalanların yakınların yakınları sinir krizi geçirdi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek çıkan yangına müdahale etti. Daha sonra AFAD ekipleri yangının söndürülmesinin ardından 4. kata makaralı halat yardımıyla çıktı. Ankara’dan getirtilen AFAD’a ait “Paşa” isimli köpek, bina içerisindeki yaralıları bulduktan sonra enkaz altında kalan bir cesedi de ortaya çıkarttı. Ekipler, kimyasal sızıntının olup olmadığını bulmak için dedektör ile binada arama yaptı. 3 yaralı halat yardımıyla 4. kattan indirildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralıların ambulansa taşınmasının ardından buradaki tatbikat başarıyla tamamlandı. Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Oldukça başarılı bir tatbikat yapıldı AFAD koordinasyonun da. İlk etapta bir yangın çıkartıldı bu yangına Kırıkkale Belediyesi müdahale etti yangını önce soğutma çalışmasıyla birlikte söndürdüler. İçeride bir yaralı olup olmadığı tespit edildi. Bir canlı ulaşınca AFAD ekipleri devreye girdi. Akabinde de yaralılarımız kurtarıldı. Tam bir koordinasyon çerçevesinde yapıldı. Allah inşallah bu tür şeylerle karşılaştırmaz ama kesinlikle her dönem hazırlıklı olmamız lazım. Kırıkkale’de hem trafik açısın dan hem de Kırıkkale’nin kuruluşundan beri taşıdığı mühimmat riski patlama riski açısından biz hazırız. İnşallah Allah bizi o tür şeylerle karşılaştırmaz. Tatbikatta yer alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun ise, “AFAD Başkanlığımız tarafından her yıl ülkemizdeki tüm illerimizde bölgesel olarak düzenlenen tatbikatlar 5 ilimizle birlikte Ankara İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda Kırıkkale merkezli Çankırı, Bolu ve Eskişehir illerimizin de katılımıyla ilimizde 6.0 büyüklüğünde merkez üssü Keskin olan, fay hattımız özellikle orası. Merkez üssü Keskin olan bir deprem sonrasındaki illerimizden gelen arama kurtarma ekiplerimiz, Ankara bölgesinden gelen UMKE ekiplerimiz, Kırıkkale İtfaiyesi ile birlikte tüm 26 hizmet grupları ile birlikte tatbikatımızı gerçekleştirdik. ‘Saha’ tatbikatında ise bize ihbar gelen bir binada yaralı ve binanın yıkık olduğu varsayımı ile önce arkadaşlarımız itfaiye yangını söndürmek suretiyle, peşinden KBRN ekiplerimiz olayı tarayarak belli bir gaz sızıntısına karşı güvenli olup olmadığını test ettikten sonra arama kurtarma ekiplerimiz olaya müdahale ederek 3 yaralıyı 4. kattan kaydırmak suretiyle aldılar. Bir tane de maalesef hayatını kaybetmiş vatandaşımızı enkaz altından çıkarttılar” şeklinde konuştu.

(HA-

