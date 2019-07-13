AFAD'dan keçi kurtarma operasyonu İzle

-AFAD ekiplerinin keçi kurtarma operasyonu



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’da dağlık alanda bir yamaçta 5 gündür mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Erzincan’ın Karakaya Beldesi Çınarlı Mahallesinde dağlık alanda mahsur kalan 4 keçi, sahipleri ve mahalleli tarafından kurtarılamayınca AFAD'a haber verildi.

Mahalle sınırları içerisinde bulunan kayalık mevkiine gelen ekipler keçilerin bulunduğu yere halatla inmeye karar verdi. Alınan güvenlik tedbirleri sonrasında yamaca inen AFAD personeli, keçileri bulundukları yerden indirdi. Firari keçiler sahibine teslim edildi.

