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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
AFAD'dan keçi kurtarma operasyonu İzle

AFAD'dan keçi kurtarma operasyonu İzle

Havadan keçilerin mahsur kaldığı kayalıktan görüntü

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu A Haber Kayalı Keçi 

-AFAD ekiplerinin keçi kurtarma operasyonu

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da dağlık alanda bir yamaçta 5 gündür mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Erzincan’ın Karakaya Beldesi Çınarlı Mahallesinde dağlık alanda mahsur kalan 4 keçi, sahipleri ve mahalleli tarafından kurtarılamayınca AFAD'a haber verildi.
Mahalle sınırları içerisinde bulunan kayalık mevkiine gelen ekipler keçilerin bulunduğu yere halatla inmeye karar verdi. Alınan güvenlik tedbirleri sonrasında yamaca inen AFAD personeli, keçileri bulundukları yerden indirdi. Firari keçiler sahibine teslim edildi.
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