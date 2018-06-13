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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AFAD'dan Irak'taki Türkmen ailelere gıda yardımı - ERBİL

AFAD'dan Irak'taki Türkmen ailelere gıda yardımı - ERBİL

- AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun Irak Kızılayı Erbil şubesini ziyaret etmesi - Yardım kolilerinden detay - İhtiyaç sahiplerine yardım kolilerinin dağıtılması - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun açıklaması - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın açıklamaları - İhtiyaç sahiplerin evlerini ziyaret ve yardım kolilerinin dağıtılmasıAFAD'dan Irak'taki Türkmen ailelere gıda yardımı - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu:"Irak'ın genelinde 4 milyona yakın insan yerinden edilmiş durumda, Irak politik konuların yanında göçmen sorunuyla da karşı karşıya kalan bir ülke ne yazık ki""Şu an içinde bulunduğumuz dönem çok sıcak, göçmenler sıcak hava ile karşı karşıya kalmış durumdalar. Biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahipliği devam ediyor o yüzden de bizim de yardımlarımız devam edecek"ERBİL (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Irak'ın Erbil kentinde yardıma muhtaç ve yerinden edilmiş 500 Iraklı Türkmen aileye gıda yardımında bulundu.Yardım faaliyeti programına katılmak için Erbil kentine gelen AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve beraberindeki heyetle, önce Irak Kızılayı Erbil Şubesini ziyaret etti.Başkan Güllüoğlu, daha sonra Irak Kızılayı binasına gelen ihtiyaç sahibi ailelere, içinde gıda malzemesi olan kolilerin dağıtım işlemlerine katıldı.
Yardım programının bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Güllüoğlu, AFAD olarak terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarının ardından Irak'a aktif bir şekilde yardımda bulunduklarını dile getirdi.Güllüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün Irak Kızılayı ve Türk Kızılayının desteği ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun da organizasyonu sayesinde gıda yardımı yapmak için burada bulunmaktayız. Irak'ın genelinde 4 milyona yakın insan yerinden edilmiş durumda, Irak politik konuların yanında göçmen sorunuyla da karşı karşıya kalan bir ülke ne yazık ki."AFAD olarak dil, din, ırk ayrımı yapmadan yardıma muhtaç tüm insanların yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen Güllüoğlu, "Duhok kentinde kurduğumuz bir kampta 4 bin Yezidi aile barınmakta. Bugün ise burada Türkmen aileler dağıttığımız yardımlardan faydalanıyor." diye konuştu.
İhtiyaç sahiplerinin hem gıda hem barınma ihtiyaçlarını karşılamanın gerekliliğine dikkati çeken Güllüoğlu şunları söyledi:"Şu an içinde bulunduğumuz dönem çok sıcak, göçmenler sıcak hava ile karşı karşıya kalmış durumdalar. Biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahipliği devam ediyor o yüzden de bizim de yardımlarımız devam edecek."AFAD heyetine eşlik eden Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da yaptığı açıklamada ramazan ayının hayır ve bereket ayı olduğunu belirtti.
Karaçay, "Biz Türkiye olarak dünyanın her yerinde dini, ırkı, milleti ve etnik kökeni ne olursa olsun hiç bir ayrım gözetmeksizin bütün ihtiyaç duyanlara yardım eden bir ülkeyiz. Bu çerçevede bugün burada AFAD'ın sağladığı yardımları Kızılay vasıtasıyla dağıtmaktayız. Burada AFAD'a sağladığı yardımlardan ötürü çok teşekkür ediyoruz." dedi.
AFAD Başkanı Güllüoğlu ve beraberindekiler, dağıtım programının ardından Erbil 'in kenar mahallelerinde oturan ihtiyaç sahibi 4 Telaferli Türkmen ailenin evlerini ziyaret ederek, gıda kolisi yardımında bulundu.

Ramazan Ayı Gıda Yardımı Etnik Köken Terör Örgütü Basın Mensupları 

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