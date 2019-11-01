AFAD’dan afetlere karşı sigortalatma çağrısı



- İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kasım ayı süresince vatandaşlara evlerini, araçlarını, iş yerlerini ve tarım arazilerini afetlere karşı sigortalatma çağrısında bulundu.Türkiye’de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi amacıyla AFAD tarafından başlatılan "Afetlere Hazırlık Yılı" projesi beşinci ayına girerken, bu ayın teması ‘Afet Sigortası’ olarak belirlendi. AFAD, Kasım ayı süresince vatandaşlara evlerini, araçlarını, iş yerlerini ve tarım arazilerini afetlere karşı sigortalatma çağrısı yapıyor.DASK ile evinizin deprem hasarını karşılayınTürkiye’de afetlerden kaynaklanan hasarları teminat altına alan farklı sigorta sistemleri bulunuyor. Bunlardan biri olan DASK (Zorunlu Deprem Sigortası), deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlıyor. DASK, ister oturulamaz durumda, isterse kısmi hasarlı olsun bina zararını en hızlı şekilde karşılayarak yaşamın normale dönmesine aracılık ediyor. Konutlar, özel sigortalar yaptırılarak, deprem dışındaki afetlere karşı güvence altına da alınabiliyor.AFAD konut deprem sigortasını teşvik ediyorAFAD, depreme karşı konut sigortası oranının artırılması için uzun süredir çalışıyor. DASK ve AFAD işbirliği ile düzenlenen “Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor" projesi depreme yönelik güvenceli ve sigortalı bir hayatı yaygınlaştırmaları için yerel sivil toplum kuruluşlarını harekete geçiriyor. Yarışma kapsamında uzun soluklu farkındalık oluşturan ve Zorunlu Deprem Sigortası oranlarını yükselten projeler gerçekleştiriliyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışmaya 24 AFAD İl Müdürlüğü katılıyor.TARSİM ile ekininizi koruyunTARSİM, tarım alanlarında meydana gelen don, aşırı yağış gibi afetler sonucu oluşan hasarları karşılıyor. Kar amacı olmayan bir havuz sistemi olan TARSİM, çiftçilerin sigorta şirketlerine ödediği primleri ortak bir hesapta topluyor. Hasarlar, çiftçilere bu hesaptan ödenerek, sigortalı çiftçilerin primlerinin yüzde 50’sini (don riskinde yüzde 66’sını) ise devlet ödüyor.



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