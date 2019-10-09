AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat - ANKARA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun konuşması - Bakan Soylu'nun telsiz ve telefonla tatbikatın yapıldığı deprem bölgesinden bilgi alması - AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun bilgi vermesiANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından merkezi Kahramanmaraş olan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosunun uygulanacağı ulusal tatbikat yapıldı.Tatbikat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD üst yönetimi tarafından eş zamanlı olarak Ankara 'daki AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden de takip edildi.
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