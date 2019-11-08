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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- AFAD’dan 112 Suriyeli aileye İdlib’de konut

- AFAD’dan 112 Suriyeli aileye İdlib’de konut

Konutlardan detay

( İDLİB ) İDLİB

Çatışma İdlib 


- Suriye'nin İdlib ilçesinde barınmasız kalan siviller, AFAD ile Katar Kızılayı tarafından inşa edilen evlere yerleştiler. İlk etapta 67 bina inşa edildi ve 112 aile yerleştirildi. Yıllarca savaşın yaşandığı Suriye’de evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere yardımlar Türkiye’den gelmeye devam ediyor. İdlib’te yaşanan çatışmalar sonucu evsiz kalan Suriyelilere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konut desteği sağladı. İdlib’te inşa edilen 67 binaya 112 aile yerleştirildi. Sivillere konutlarda soba, yatak, battaniye, yastık ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemeleri de dağıtıldı. Her binada bulunan 4 dairenin 2+1 şeklinde olduğu öğrenildi. Bölgede evsiz kalanlara konut desteğinin devam edeceği öğrenildi.
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