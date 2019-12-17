Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
AFAD'dan 10. kuruluş yıl dönümü videosu - ANKARA

AFAD'dan 10. kuruluş yıl dönümü videosu - ANKARA

- AFAD'ın 10. kuruluş yıl dönümü için hazırlatılan videoAFAD'dan 10. kuruluş yıl dönümü videosu - Sosyal medyada paylaşılan videoda, AFAD ekiplerinin yurt içinde ve dışında yürüttüğü arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yer alıyorANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı."İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırların ötesinde olmaya devam edeceğiz." notuyla paylaşılan videoda, AFAD ekiplerinin yurt içinde ve dışında yürüttüğü arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri anlatılıyor.

Sosyal Medya İnsani Yardım 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı