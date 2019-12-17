AFAD'dan 10. kuruluş yıl dönümü videosu - ANKARA

- AFAD'ın 10. kuruluş yıl dönümü için hazırlatılan videoAFAD'dan 10. kuruluş yıl dönümü videosu - Sosyal medyada paylaşılan videoda, AFAD ekiplerinin yurt içinde ve dışında yürüttüğü arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yer alıyorANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı."İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırların ötesinde olmaya devam edeceğiz." notuyla paylaşılan videoda, AFAD ekiplerinin yurt içinde ve dışında yürüttüğü arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri anlatılıyor.
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