-İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konuşması

-iş birliği anlaşmasının imzalanması

-genel ve detay



( ANKARA )- Afet Risklerinin Azaltılması Türk- Japon Ortak Semineri' ANKARA



- 'Afet Risklerinin Azaltılması Türk-Japon Ortak Semineri'nde iki ülke arasında iş birliği anlaşması imzalandı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, ''Ülkemizle Japonya arasında afet risklerinin azaltılmasına yönelik birçok başarılı çalışma sürmektedir'' dedi.

AFAD ve Japonya Büyükelçiliği arasında 'Afet Risklerinin Azaltılması Türk- Japon Ortak Semineri' düzenlendi.

Seminer sonrası iki ülke arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Seminerde konuşma gerçekleştiren AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, ''Türkiye ve Japonya uzun yıllar boyunca başta depremler olmak üzere doğa kaynaklı ve insan kaynaklı afetlerin etkilerine maruz kalmış iki ülke olarak, hem afetlerden büyük acılar çekmiş, hem de afetin etkilerini en aza indirmek için büyük çabalar göstermekte olan iki ülke. Bu etkinliğin aynı zamanda 1939 Erzincan depreminin yıl dönümüne gelen bir etkinlik olarak da ayrıca önemli olduğunu ifade etmek isterim'' ifadelerini kullandı. ''Ülkemizle Japonya arasında afet risklerinin azaltılmasına yönelik birçok başarılı çalışma sürmektedir'' ''Benzer afet olaylarından etkilenmiş iki ülkenin afetler konusunda ortak çalışmalar yapması ve yakınlaşması önemlidir'' diyen Güllüoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: ''Bu iş birlikleri ülkelerimiz arasındaki afetler konusundaki iş birliklerinin ilk başlangıcını ifade etmektedir. Günümüzde birçok Türk araştırmacısı Japonya'da deprem konusunda eğitimler almakta olup, AFAD'da birçok arkadaşımız da bu eğitimlerden istifade etmektedir. Bu eğitimler ve projeler ülkemizdeki gelişmiş insan gücünün artmasına da katkı vermektedir. Ülkemizle Japonya arasında afet risklerinin azaltılmasına yönelik birçok başarılı çalışma sürmektedir. Özellikle 1999 Marmara depremi ve sonrasındaki birçok depremde, Japonya insani yardım ekipleri, akademik personeller ülkemizde bu çalışmalarda katkıda bulunmuştur. Düzenlenen seminerle iki ülkenin afet konularında edindiği dersleri dinlemek, Türk ve Japon özel sektörünün afet risklerinin azaltılması konusunda yaptığı çalışmaları sergi alanında izlemek ve onlarla tanışmak, bu çalışmaları farklı alanlarda farklı sektörler arasında da artıracaktır.'' İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Türkiye ve Japonya'nın tarihte çok eskilere dayanan ilişkilerini ve farklı alanlarda geliştirdiği iş birliklerini günümüze kadar başarıyla getirmiş iki dost ülke olduğunu belirterek, ''Gerek 1999'da Marmara'da yaşadığımız büyük deprem sonrasında gerekse 2011'de Van çevresinde yaşadığımız büyük depremler sonrasında Japonya’nın tüm imkanlarıyla ülkemizde yaraların sarılması için yaptığı yardımlar bugün de hafızamızda tazeliğini korumaktadır'' şeklinde konuştu.

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajama da iki ülkenin her zaman birbirinin yanında olduğunu ve dost ülke olarak her zaman yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olunacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Japonya Büyükelçiliği ve AFAD arasında iş birliği anlaşması imzalanmasının ardından hediye takdim edildi.

