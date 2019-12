AFAD Başkan Yardımcısı Palakoğlu: “Afet ülkesinde yaşıyoruz”

-Salondan detaylar

- Tekirdağ’da tüm kurumların katılımıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, “Tabi ki ülkemiz aynı zamanda bir afet ülkesi. Çok iyi hesaplamamız ve hazırlık yapmamız gerekiyor” dedi.

Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonundan düzenlenen İRAP toplantısına AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu’nun yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kaymakamlar, kurum müdürleri, Büyükşehir ve TESKİ yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, “Malumunuz ülkemiz hem jeolojik hem jeofizik hem de jeopolitik konumu sebebiyle çok ciddi anlamda tehlike ve tehditlerle karşı karşıya. Onun için bizler afetle birlikte ne yapmamız gerektiğini çok iyi hesaplamamız ve hazırlık yapmamız gerekiyor. Tabi ki ülkemiz aynı zamanda bir afet ülkesi. Başta deprem olmak üzere heyelan, sel, su baskınları, kaya düşmesi, çığ, orman yangınları gibi birçok afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan dolayı birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Ciddi anlamda da maddi zararlarla karşı karşıya kaldık. İşte ülkemiz bütün bu afetleri yönetmekle ve faaliyetleri yürütmekle alakalı 2009 yılı AFAD kurulmadan önce kriz yönetim sistemi dediğimiz bir sistemle afetlere müdahale ediliyordu. Yani bir olay, afet olduğu zaman oradaki müdahaleyi yapıyor. Müdahale kapasitesini geliştirmeye gayret ediyordu” dedi.

“Afetselliğini çok iyi araştırmamız gerekiyor”Palakoğlu açıklamasının devamında, “Ama 2009 yılında AFAD’ın kurulmasıyla birlikte bütün dünyada artık benimsenen risk yönetim sistemine yani bütünleşik afet sistemine geçmiş oldu. Bu ne demek sonuç itibarı ile bir afet ülkesinde yaşıyoruz. Afet tehlikesini ortadan kaldırabilme şansımız yok. Ama afetin risklerini yapacak olduğumuz hazırlıklarla çalışmalarla azaltabiliriz. Can kayıpları, mali kayıpları ortadan kaldırabiliriz yada azaltabiliriz. Bütünleşik afet sistemi bize bu imkanı veriyor. Yani bir afet olmadan önce ülkemizdeki her bir şehrimizin afetselliğini çok iyi araştırmamız gerekiyor. Bununla alakalı riskleri belirlememiz gerekiyor. Hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Bir afet olduğu zamanda müdahale edebilme ve afet sonrası iyileştirme faaliyetleri” diye konuştu.

"Deniz düştükten sonra yüzme öğrenilmiyor"Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise, “Plan hiçbir şeydir. Ama planlama her şeydir. Planları yaparız, ama planlara uymazsak hiçbir şey elde edemeyiz. Bu AFAD konusunda da öyle afetler konusunda da böyle. Her il, her yerleşim yeri kendine ait afet risk haritası hazırlamalıdır. Bu risk haritası doğrultusunda da mutlaka neler yapılabileceğinin riskleri azaltma konusunda, zararları azaltma konusunda nelerin yapılabileceğinin bir planlamasının bir listesi çıkarılmalıdır. Buna dair görevlendirmeler, buna dair yapılanmalar, buna dair donanımları temin etmeler ve zamanında olması gereken işler. Deniz düştükten sonra yüzme öğrenilmiyor. Bunu baştan yapmamız gerekiyor. Eğer ilimize dair bu riskleri öncesinde ve zamanında tespit edersek o afette en az zararla çıkabiliriz” şeklinde konuştu.

