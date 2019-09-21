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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
ADVENT ile ilk atışta tam isabet - ANKARA Haberi

ADVENT ile ilk atışta tam isabet - ANKARA Haberi

- Kınalıada gemisinden Yeni Savaş Yönetim Sistemi ADVENT ile atış - İsabetle vurulan hedeflerANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN tarafından tamamen milli olarak üretilen yeni Savaş Yönetim Sistemi ADVENT ile ilk fiili atış başarı ile yapıldı.Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, tamamen milli olarak, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN AŞ mühendislerince geliştirilen yeni Savaş Yönetim Sistemi ADVENT'in ilk kullanımının yapıldığı belirtildi.Açıklamada, "Ağ Destekli Veri Entegre" imkanı sunan ADVENT ile TCG Kınalıada gemisinden ilk fiili silah atışlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.
Bakanlık, tam isabetle Kınalıada gemisinden yapılan atışlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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