Adü 11 Bin Mezununu Uğurladı

--Rektör Aldemir’i konuşması

--Mezun öğrencilere ödüllerin verilmesi

--Öğrencilerin kep atması



( AYDIN ) AYDIN



- Adnan Menderes Üniversitesinden (ADÜ) 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda mezun olan öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreni, Adnan Menderes Stadyumu’nda gerçekleşti. Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Merkez Valisi Hakan Yusuf Günel, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, il müdürleri, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

ADÜ Merkez Kampüse sığmayan mezuniyet sevincini Aydın halkıyla paylaşmak adına bu yıl mezun olan yaklaşık 11 bin öğrenci için Adnan Menderes Stadyumu’nda düzenlenen tören, olumsuz hava koşullarına rağmen devam etti. “Birlikte Islanalım” Üniversite tarafından hazırlanan büyük bir organizasyonun olumsuz hava koşulları nedeniyle sekteye uğraması üzerine hüzünlenen öğrencilere destek olmak amacıyla tüm akademisyenlere seslenen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğrencilerimiz ıslanıyorsa bizler de ıslanalım” diyerek ADÜ ailesiyle sahaya indi ve sahada öğrencilerimizle bir süre sohbet etti. “Hepinize, cesaretle başladığınız bu yolda, başarılar ve mutluluklar dilerim” Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin üniversiteden aldıkları bilgiyle hayat yolunda daha güçlü ve daha cesur adımlar atabileceklerini ifade ederek; “Cesaret, kendi yaşamını ve yaptıklarını iyi anlayarak, yaşamını derinleştirmek, değerlendirmek, toplumun yaşamına başarıyla eklemlemektir. Cesaret, kendi yanlışlarının üstesinden gelebilmektir. Hatalarını kabullenmek, üzüntü duymak, ancak hatalarının altında ezilmemektir. Cesaret, hayatı sevmek, hayatın sona ermesine dahi sükûnetle bakabilmektir. Cesaret, ideallerini takip etmek, gerçek dünyayı anlamak, büyük hedefler için çalışmak, bunun herhangi bir ödülü ya da karşılığı olup olmayacağını düşünerek aydınlık yola yürümektir. Hepinize, cesaretle başladığınız bu yolda, başarılar, mutluluklar dilerim. Gözünüz aydın olsun. Bugünü, bir ayrılık olarak görmeyin. Hayatta başarılarınızı bizlerle paylaşın, Üniversitenizi sık sık ziyaret edin, bizimle görüşün. Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakülte ve meslek yüksekokullarında birinci olan öğrencilerin ödülleri ve diplomaları törene katılan protokol üyeleri ve akademik personel tarafından verildi.

Mezuniyet töreni öğrenci andının okunmasıyla birlikte mezun olan yaklaşık 11 bin öğrencinin kep atmasıyla son bulurken, törenin ardından gerçekleştirilmesi planlanan Manga konseri, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. (MB-Y)

