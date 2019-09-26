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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adryan Tavares, Türkiye ve Kayseri'ye çabuk alıştı İzle

Adryan Tavares, Türkiye ve Kayseri'ye çabuk alıştı İzle

Tavares ve eşinin araç içinde oyun havası dinlemesi

- KAYSERİ

İstikbal Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım Oyun Havası 


- İstikbal Mobilya Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Adryan Tavares, Kayseri'ye çabuk uyum sağladı. Kayserispor'un bu sezon kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu Adryan Oliveira Tavares, Türkiye'ye ve Kayseri'ye çabuk uyum sağladı. Eşi Isabella ile araçta giderken Türk oyun havası dinleyen ve mimik hareketleri ile birlikte müziğe eşlik eden Tavares'in sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı video büyük beğeni topladı. Tavares'in oyun havası dinlediği videoyu izleyen taraftarlar, "Tavares saha dışında ayak uydurmuş. Şimdi sıra saha içerisinde" yorumları yaptı.
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