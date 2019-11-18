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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Adrese teslim kaçak içki İzle

Adrese teslim kaçak içki İzle

Polisin kargo deposunu basması

Argo Polis Kaçak Akalan Kaçak İçki 

-Paketlenmiş kaçak içki malzemeleri
-Malzemelerden genel ve detay görüntüsü
-Polisin malzemelere el koyması
-Adrese teslim malzemeler
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana polisi kargo ile kaçak içki gönderen 2 kişiyi, kargo şubesinin deposunda çok miktarda kaçak içki yapımında kullanılan malzemeyle yakalandı ADANA

- Adana polisi kargo ile kaçak içki gönderen 2 kişiyi, kargo şubesinin deposunda çok miktarda kaçak içki yapımında kullanılan malzemeyle yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir kargo şirketinden adreslere kaçak içki gönderildiği ihbarını aldı. Polis kargonun Yeşiloba Mahallesindeki şubesinin deposuna yaptığı baskında 4 bin 560 adet 50 miligramlık değişik markalarda viski kit ve aromaları, 50 litre anason, 200 litre gliserin, 30 litre açık halde viski aroması, 52 kesafet ölçer, 90 şırınga ele geçirildi. Polis yaptığı baskında bir çok içki malzemesinin paketlenerek adreslere gönderilmek üzere olduğunu tespit etti. Polis olayla ilgili R.D. ve M.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.
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