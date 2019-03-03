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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada - MUĞLA

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada - MUĞLA

- Şüphelinin Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine getirilişi - Şüphelinin İstanbul'a gönderilmek üzere sivil ekip otosuna bindirilmesiAdnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada - Soruşturma kapsamında aranan bir kişi Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yakalandıMUĞLA (AA) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandığı belirtilen bir kişi Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.Polis ekipleri, Bodrum'da durumundan şüphelendikleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde yaptıkları sorgulamada, sahte kimlik taşıdığını belirledikleri kişiyi gözaltına aldı.Yapılan araştırmada şüphelinin, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan A.M.B. olduğu belirlendi.Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine getirilen A.M.B'nin, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

Sahte Kimlik Bild Akalan Suç Örgütü 

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