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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Adnan Oktar örgütünün firari kilit ismi Bodrum’da yakalandı

Adnan Oktar örgütünün firari kilit ismi Bodrum’da yakalandı

Kom grup amirliğine getirilmesi genel,detay

Cinsel İstismar Sahte Kimlik Suç Örgütü Nitelik Saldırı 

-Yakalanan firarinin fotoğrafları

( MUĞLA ) MUĞLA

- Adnan Oktar’a en yakın isimlerden biri olan ve örgütün FETÖ ve lobi imamı olan firari Altuğ Müştak Berker Bodrum’da yakalandı. Berker'in sahte kimlik kullandığı ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Adnan Oktar'a en yakın isimlerden biri olan Altuğ Müştak Berker, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Berker'in Temmuz ayında yapılan operasyondan bu yana arandığı ve firari olduğu öğrenildi. Adnan Oktar suç örgütünün önemli yöneticilerinden FETÖ ve örgütün lobi imamı olduğu belirtilen Altuğ Müştak Berker’in Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçleri tarafından bir aydır takip edilen ve bugün öğleden sonra yapılan operasyonla yakalanan Berker’in nitelikli cinsel saldırı, cinsel istismar, silahlı örgüt yöneticiliği gibi başka çeşitli suçlardan da aramasının olduğu öğrenildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliğine getirilen Berker’in burada yapılacak işlemlerin ardından İstanbul’a gönderileceği bildirildi.

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