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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Adnan Oktar davasından kareler çizimlere yansıdı

Adnan Oktar davasından kareler çizimlere yansıdı

Çizimler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Suç Örgütü 


- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik örgütünün 226 sanıklı davanın görülmesine başlandı. Adnan Oktar'ın savunma yaptığı duruşmadan kareler, çizimlere yansıdı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik 167'si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşmada Adnan Oktar savunmasını yaptı. Duruşma salonundan kareler, çizimlere yansıdı. (ÖFA
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