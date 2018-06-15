Adnan Menderes Havalimanı'ndan milyonlarca yolcu uçuruldu - İZMİR İzle
- İzmir Adnan Menderes Havalimanı tabelası - Havalimanına inen uçak görüntüsü - Havalimanındaki yolculardan görüntüler - TAV Ege Bölge Genel Müdürü Erkan Balcı ile röportajAdnan Menderes Havalimanı'ndan milyonlarca yolcu uçuruldu - Türkiye'nin en büyük iç hat terminaline sahip Adnan Menderes Havalimanı, 2 kez yenilendikten sonra yolcu sayısını da katladı - TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı:"Geçen yıl 12 milyon 824 bin 310 yolcuya hizmet verildi. Bu senenin ilk 5 aylık performansına baktığımız bir önceki yıla göre yolcu sayısında dış hatlarda yüzde 15 iç hatlarda yüzde 11'lik bir artış oldu. Bu mükemmel bir artış. Biz bu artışın tüm yıla yayılacağına inanıyoruz"İZMİR (AA) - ŞAFAK YEL - İzmir Adnan Menderes Havalimanında yapılan yatırım ve terminal yenileştirme çalışmalarıyla yolcu sayısı son 10 yılda yüzde 135 arttı.Havacılık sektörünün gelişmesi ve ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle toplam 8 milyon metrekare alan üzerine kurulan İzmir Adnan Menderes Havalimanı 1987 yılından bu yana hizmet veriyor.Dönemin şartlarına uygun inşa edilen havalimanında 2003'ten sonra sivil havacılık sektöründeki gelişime bağlı yolcu sayısında artışlar oldu. Bu durum ise terminal ve apron kapasitesi artırılması fikrini doğurdu. - Yaklaşık 400 milyon avroluk yatırımBöylece dış hatlar terminali 140 milyon avro yatırımla 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak şekilde genişletildi ve 2006 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. İç hatlar terminali de 2014'te TAV'ın 250 milyon avro yatırımıyla yenilendi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı bu yatırımla 30 milyon yolcu kapasitesine ulaştı. Halen Türkiye'nin en büyük iç hat terminaline sahip olan Adnan Menderes Havalimanı, 2 kez yenilendikten sonra yolcu sayısını da katladı.Birçok noktaya direk uçuşları bulunan havalimanında 2008 yılında 5 milyon 455 bin 298 olan yolcu sayısı, yüzde 135 artışla 2017'de 12 milyon 824 bin 310 kişiye çıktı.Avrupa'nın en modern havalimanlarından biri olarak gösterilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, biri acil durumlar için kullanılmak üzere 2 pist, VIP ve CIP alanı ve 21 bin 319 metrekare alana sahip kargo terminali de var.Havalimanında ayrıca 37 uçak park yeri olan 2 apron, 3 bin araçlık açık otopark, 40 asansör, 30 yürüyen merdiven, 4'ü engelli toplam 133 check - in kontuarı, 10 VIP ve CIP amaçlı check - in kontuarı, 4 gümrük muayene ve 41 pasaport kontrol noktası bulunuyor. - " İzmir 'e yakışır nitelikte"TAV Ege Bölge Genel Müdürü Erkan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir 'den yurt içi ve dışına direk uçuşların olduğunu söyledi.
İç hatlarda 6 hava yoluyla 23 noktaya uçtuklarını dile getiren Balcı, şunları belirtti:"Yurt dışında ise 29 hava yoluyla 25 ülkede 49 noktaya direk uçuşumuz var. Yenilenen iç ve dış hat terminallerinin birleşik olması yolcularımıza aktarım merkezindeki bağlantılarını en kısa sürede kayıpsız gerçekleştirmelerini sağlıyor. Türkiye'nin en büyük iç hatlar terminaline sahip olduğumuz için misafirlerimize inanılmaz konforlu, rahat, hızlı ulaşım sağlayan olağanüstü bir hizmet sunuyoruz. İzmir 'e yakışır bir nitelikte terminalimiz var. "Balcı, geçen yıl 81 bin 814 ticari uçağı ağırladıklarını dile getirerek, Türkiye'de en az rötar (gecikme) yaşanan havalimanlarından birisi olduklarını kaydetti. Yatırımlarla bölgenin aktarım merkezi haline geldiklerini dile getiren Balcı, şöyle dedi:"Geçen yıl 12 milyon 824 bin 310 yolcuya hizmet verildi. Bu senenin ilk 5 aylık performansına baktığımız bir önceki yıla göre yolcu sayısında dış hatlarda yüzde 15 iç hatlar da yüzde 11'lik bir artış oldu. Bu mükemmel bir artış. Biz bu artışın tüm yıla yayılacağına inanıyoruz. 2018 yılı bu konuda baktığınızda gerek Türkiye turizmi olarak gerek havalimanımız olarak yolcu sayısı oldukça ümit vadediyor."Havalimanını kullanan Ayşe Pehlivanlar, " İzmir Adnan Menderes Havalimanı gerçekten çok modern. Burada çok huzurluyuz. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu. Nuri Durak da iş gereği iç hatlarda seyahat ettiğini belirterek, "Eski halini çok iyi biliyorum. O sebeple şu anda çok güzel. İzmir 'in yüzü oldu şimdi." ifadelerini kullandı.Ayşenur Gün de uçakla çok sık yolculuk yaptığını ve havalimanının genişletilmesi sonrası çok daha güzel olduğunu aktardı.