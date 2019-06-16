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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Adnan Menderes, Arapça Ezan yasağının kaldırılmasının yıl dönümünde anıldı

Adnan Menderes, Arapça Ezan yasağının kaldırılmasının yıl dönümünde anıldı

Konuşmacılardan görüntü

Başbakan Şehit Anma Töreni İslam Anıt Mezar 

-Kuran-ı Kerin tilavetinden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Milli Yerli İslami Düşünce Platformu üyeleri, Arapça ezan yasağının kaldırılmasının 69. yıl dönümünde, yasağı kaldıran eski başbakanlardan Adnan Menderes'i mezarı başında andı. Adnan Menderes'in Topkapı'daki anıt mezarında gerçekleştirilen anma törenine; Milli Yerli İslami Düşünce Platformu Başkanı Ali Gürbüz Akyüz, Gazeteci ve Yazar Abdurrahman Dilipak, AK Parti Düzce Eski Milletvekili Celal Erbay, Adalet Partisi Adana Eski Milletvekili Hasan Aksay ve çok sayıda Milli Yerli İslami Düşünce Platformu üyesi katıldı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programı konuşmalarla devam etti. Konuşmaların tamamlanmasının ardından yapılan dua sonrası program son buldu. “Menderes, 18 yıllık ezan hasretine son verdi” Anma programında konuşan Milli Yerli İslami Düşünce Platformu Başkanı Ali Gürbüz Akyüz, “Bir bahadır sağ elini havaya kaldırarak, söz milletindir demiştir. Haykırmıştır. Haykırışını devam ettirmiştir. İlk yaptığı iş Ezan-ı Muhammed’i aslına rücv ettirmiştir. İnsanlar 18 yıllık ezan hasretine kavuşmuştur. Diğer insanlarda huzur içerisinde Allah-u Ekber sedalarıyla kurbanlar keserek, ezanın iadesi hususunda şehit Adnan Menderes’e dua etmişler” diye konuştu.
Gazeteci ve Yazar Abdurrahman Dilipak ise, “Ezanın Türkçeye çevrilmesi aslında hepimizin şahsına karşı bir meydan okumaydı. Biz burada Menderes ile bütünleşmiş oluyoruz. Aslında Menderes sizin iradenize teslim olmuştu. Ve ezanın aslına döndürülmesi sadece bir başlangıçtı. Birilerinin öfkeleri hala dinmiş değil. Tarih, övgü ya da sövgü kitabı olmamalı. Bugün burada toplanmamız, geçmişten aldığımız dersle geleceğimizi nasıl inşa edeceğimize ilişkin biz de bir idrak oluşturmalı, ve bu anlamda sorumluluğumuzu kuşanmalıyız” şeklinde konuştu.

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