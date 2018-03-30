ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'dan bir ilk daha... 'Destekli' siber güvenlik projesi

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( İZMİR ) İZMİR



- ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri, Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan yatırım anlaşması sonucunda siber güvenlik projesi ile ilgili destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında ADM ve GDZ sistemlerinin bir simülasyonu oluşturularak bu simülasyon üzerinden güvenlik zafiyeti testleri yapılacak. Testler sonucunda sistemdeki açıklar bulunarak siber saldırı riskleri en aza indirilecek. ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri, AB Horizon 2020 kapsamında Smarter EMC2 ile yurt dışından aldığı ilk desteğin sonrasında Katar Ulusal Araştırma Fonu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu arasında imzalanan yatırım anlaşması sonucunda siber güvenlik projesi ile bir destek daha almaya hak kazandı. Katar ve Türkiye arasında elektrik şebekesinin siber güvenlik dayanıklılığının güçlendirilmesi ve gelişen siber saldırılara karşı şebekeleri korumak amacıyla 2015 yılında imzalanan anlaşmanın sonuçları ortaya çıkmaya başladı.

Ekim 2017’de başlayan çalışmalar sonrasında 13 proje arasından iki projeye destek verilmesi kararlaştırıldı. Enerji sistemlerinin siber güvenliğine odaklanan 2016-2019 Siber Güvenlik Stratejik Eylem Planı’na uyması nedeniyle ödüle layık görülen ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, enerji sektöründe öncü kuruluş olma yolunda bir projeye daha imza attı. Katar Ulusal Araştırma Fonu Başkanı Dr. Abdül Sattar Al-Taie ve TÜBİTAK Başkanı ve İcra Direktörü Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından duyurusu yapılan ve Akıllı Dağıtım Şebekesi Altyapısının Siber Güvenliği projesiyle dikkat çeken ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, AB Horizon 2020 kapsamında yurt dışından aldığı ilk hibenin ardından ikinci bir hibe almaya hak kazanarak çıtayı yükseltti. Sistemin simülasyonu üzerinden analiz yapılacak ADM Elektrik Dağıtım Bilişim Teknolojileri Müdürü Mehmet Karadeniz, proje ile ilgili "Proje, endüstriyel kontrol sistemlerindeki siber güvenlikle ilgili bir modelleme yazılımına ait bir proje olacak. Mevcut endüstriyel kontrol sistemlerinde, canlı çalışan bir sistem üzerinde zafiyet analizi yapamıyorsunuz. Bu yazılımla, çalışan uygulamanın bir simülasyonunu yapacağız. Bu simülasyon üzerinden zafiyet çalışmalarını analiz ederek sistemimiz üzerindeki açıkları bulacak ve canlı sistemimizde bu açıkları kapatacağız. Bu çalışma dünyada ilk kez olacak" diye konuştu.

"Riski en aza indirmek için çalışıyoruz"ADM - GDZ Elektrik Dağıtım Teknoloji Yatırımları Müdürü Gökhan Batar da, ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketi olarak AR-GE projelerine oldukça önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Katar’da imzalanan proje ile yeni nesil güvenlik sistemlerini dikkate alarak şebekede olabilecek siber saldırıların önlenmesini amaçlıyoruz. Teknolojinin gelişmesi her ne kadar işimizi kolaylaştırıyor olsa da bazı tehlikeleri de meydana getiriyor. Bu proje, şebekede uzaktan kontrol ettiğimiz ekipmanların siber güvenlik açısından maksimum güvenliğe eriştirilmesi ve dışa açıklığın azaltılmasını amaçlayan bir proje olacak. Türkiye’de geniş kapsamlı elektrik kesintileri olduğu zaman bir siber saldırı ihtimali üzerinde duruluyor. Biz iki dağıtım şirketi olarak, buradaki riski en aza indirmek için çalışıyoruz. Yapacağımız çalışma, Türkiye’deki tüm elektrik dağıtım firmalarına önderlik etmesi açısından önemli. Biz mümkün olduğu kadar kendi sistemimizde olan açıkları bulmaya çalışacağız. Bu proje kapsamında Türkiye ve Katar’dan üniversiteler de bu çalışmaya dahil olacak." Batar, projenin 36 ay süreceğini ifade etti.



